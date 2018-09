Aktien Europa Schluss: Schwache Börsenwoche endet erneut mit Verlusten

Nach einer schwachen Woche haben auch am Freitag die Bären an Europas Börsen die Oberhand behalten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gab um 0,08 Prozent auf 3293,36 Punkte leicht nach. Er schloss auf dem tiefsten Stand seit Ende März. Im Wochenverlauf summierten sich die Abgaben auf knapp 3 Prozent. Immerhin konnte der EuroStoxx 50 am Nachmittag nach starken Arbeitsmarktdaten aus den USA die Verluste etwas eingrenzen.