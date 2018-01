Aktien Europa Schluss: Starke erste Börsenwoche 2018 endet mit Gewinnen

Die Rally befeuert die Rally: Auch am letzten Handelstag der ersten Börsenwoche 2018 ging es mit Europas Aktien kräftig nach oben. Selbst ein überraschend geringer Anstieg der Beschäftigung in den USA im Dezember konnte die gute Stimmung der Anleger nicht eintrüben. Der Arbeitsmarktbericht war hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In Grossbritannien und der Schweiz erreichten die grossen Börsenbarometer FTSE-100 und SMI am Freitag gleichwohl Rekordstände. "Die Aktienmärkte sind zum Start 2018 in Bestform und das Jahr könnte erneut ein gutes Börsenjahr werden", sagte Daniel Saurenz, Analyst bei Feingold Research.