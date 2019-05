Aktien Europa Schluss: 'Technologiekrieg' treibt Anleger in die Flucht

Der sich zuspitzende Handels- und "Technologiekrieg" zwischen den USA und China hat die Kurse an Europas Börsen am Donnerstag in die Knie gezwungen. Öl ins Feuer gossen zudem schwache Konjunkturdaten aus Deutschland, der grössten Volkswirtschaft der Eurozone. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone büsste 1,76 Prozent auf 3327,20 Punkte ein.