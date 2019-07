Aktien Europa Schluss: Trump und Xi Jinping sorgen für gute Laune

Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit haben Europas Börsen einen freundlichen Wochenstart beschert. Der EuroStoxx 50 war am Montag zwischenzeitlich erstmals seit Anfang Mai über die Marke von 3500 Punkte gesprungen. Am Ende stand der europäische Leitindex 0,69 Prozent höher bei 3497,59 Punkten. Vor allem Halbleiter- und Technologiewerte profitierten vom Ausgang des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Wochenende.