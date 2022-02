Aktien Europa Schluss: Überwiegend freundlich

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach einer moderaten Berg- und Talfahrt überwiegend im Plus geschlossen. Während der Berg- und der Bankensektor spürbar zulegten, gab die Öl- und Gasbranche vor dem Hintergrund deutlich gesunkener Rohölpreise am kräftigsten nach. Zudem wurden erneut auch Technologiewerte gemieden.