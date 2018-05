Aktien Europa Schluss: Überwiegend freundlich - China-Erleichterung hilft

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben den Handel am Montag überwiegend freundlich beendet. Hintergrund war eine am Wochenende erfolgte Annäherung zwischen China und den USA im Handelsstreit. Der EuroStoxx 50 fiel hingegen aus der Reihe und um 0,03 Prozent auf 3572,57 Punkte. Allerdings wurde hier für ein knappes Drittel der enthaltenen Werte keine Veränderung festgestellt, da in Deutschland wegen eines Feiertages kein Handel stattfand.