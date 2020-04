Aktien Europa Schluss: Überwiegend Gewinne nach China-Daten

Die wichtigsten Börsen Europas haben am Dienstag grösstenteils mit Erleichterung auf deutlich besser als erwartet ausgefallene Exportdaten aus China reagiert. Allerdings bröckelten die bis zum Nachmittag erzielten Gewinne anschliessend etwas ab. Nach dem verlängerten Osterwochenende schloss der EuroStoxx 50 0,86 Prozent höher auf 2917,74 Punkten. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an sein Plus von fast 9 Prozent aus der vergangenen Handelswoche an.