Aktien Europa Schluss: US-Börsen hieven Europas Märkte ins Plus

Erst mit dem Rückenwind vom US-Aktienmarkt haben Europas Börsen am Montag noch im grünen Terrain geschlossen. Anfangs hatte der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Kurse erneut belastet und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar gedrückt. Als an den US-Börsen im frühen Handel aber Schnäppchenjäger an den Markt kamen, ging es mit dem EuroStoxx 50 am Ende um 0,60 Prozent auf 3300,22 Punkte aufwärts.