Aktien Europa Schluss: Verluste - Technologiewerte unter Druck

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Die sich verfestigende Erwartung steigender Zinsen vor allem in den USA drückte auf die Stimmung. Bei steigenden Anleiherenditen verlieren Aktien als risikoreiches Investment an Attraktivität. Zudem können steigende Kapitalmarktzinsen die Profitabilität von Unternehmen belasten, beispielsweise bei der Kreditaufnahme. Vor allem Aktien von Technologiefirmen gelten als zinssensibel.