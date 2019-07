Aktien Europa Schluss: Vor Berichtssaison werden Anleger vorsichtiger

Auch am Freitag ist für die Optimisten an Europas Börsen nichts zu holen gewesen. Am Ende einer tristen Handelswoche schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,03 Prozent höher auf 3497,63 Punkten. Auf Wochensicht büsste der Index knapp ein Prozent ein. In den vergangenen sechs Handelstagen gab der EuroStoxx 50 fünf mal nach.