Aktien Europa Schluss: Vorsicht auf hohem Kursniveau

Abwarten hat am Montag die Devisen an Europas Aktienmärkten gelautet. Vor möglicherweise marktbewegenden Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell vor US-Abgeordneten am Mittwoch zur Geldpolitik hielten Anleger das Pulver trocken. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,12 Prozent auf 3523,76 Zähler moderat nach. Er war am Donnerstag auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen, beflügelt von der Erwartung weiterhin lockerer Geldpolitik der Notenbanken.