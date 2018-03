Aktien Europa Schluss: Weiter abwärts - Nun auch noch Strafzölle

Neben den bereits bestehenden Sorgen um das Tempo der Zinsschritte der US-Notenbank müssen die Anleger nun auch die Ankündigung von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte durch US-Präsident Donald Trump verdauen. Vor allem im mit fast 3 Prozent stark nachgebenden Rohstoffsektor zeigte dies deutliche Auswirkungen.

Der französische CAC-40 sackte am Freitag um 2,39 Prozent auf 5136,58 Punkte ab. Der britische FTSE 100 sank um 1,47 Prozent auf 7069,90 Punkte. Hier bleibt die Heimatwährung Pfund unter Druck, was die Exportaussichten verbessert.

Ohnehin steht den Börsianern ein bewegtes Wochenende bevor, das auch auf niedrigerem Preisniveau kaum Lust auf Käufe macht. "In Europa geht man vor den Wahlen in Italien und der Abstimmung der SPD-Mitglieder über den erneuten Eintritt in eine grosse Koalition (Groko) in Deckung", erklärte Daniel Saurenz von Feingold Research nebst Zinssorgen und Unmut über den US-Protektionismus die Kursverluste. "Allerdings - die Stimmung ist nun wirklich mau, Risiken sind eingepreist. Und die Wirtschaft in der Eurozone läuft weiter auf vollen Touren, das sollte man als Hoffnung durchaus im Hinterkopf behalten", liess er etwas Optimismus durchblicken.

Unter den Einzelwerten sackten die Papiere des Stahlkonzerns ArcelorMittal um 3,70 Prozent ab. Noch grössere Verluste von 7,86 Prozent verzeichneten LafargeHolim . Der Zementkonzern musste 2017 aufgrund massiver Abschreibungen hohe Verluste hinnehmen. Für die Papiere des Börsenbetreibers London Stock Exchange (LSE) ging es nach Vorlage von Geschäftszahlen um 2,66 Prozent bergab./ajx/stw

(AWP)