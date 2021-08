Aktien Europa Schluss: Wenig bewegt - Warten auf geldpolitische Signale

Die Anleger haben sich am Mittwoch an den europäischen Börsen weiter nicht gross aus der Deckung gewagt. Der EuroStoxx 50 schloss wie schon am Vortag nur knapp im Plus. Am Ende legte er um 0,07 Prozent auf 4181,12 Punkte zu. "Insgesamt geht das Warten auf die Notenbanksitzung weiter", argumentierte Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow.