Aktien Europa Schluss: Wochenplus verflogen - Ermüdungserscheinungen

Der Atempause am Donnerstag folgte an Europas Börsen vor dem Wochenende ein deutlicher Rückschlag: Der EuroStoxx 50 , der zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 geklettert war, rutschte am Freitag um 0,90 Prozent auf 3304,09 Punkte ab. Auf Wochensicht gab er seine Gewinne damit komplett ab.