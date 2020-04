Aktien Europa: Schwache Konjunkturdaten bringen Erholung ins Wanken

Der jüngste Erholungsversuch an Europas Börsen ist am Donnerstag abermals ins Stocken gekommen. Der EuroStoxx 50 war am Morgen zunächst dank positiver Vorgaben von der Wall Street freundlich gestartet, schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone drückten die Kurse danach aber zeitweise wieder in die Verlustzone. Gegen Mittag stand der europäische Leitindex mit plus 0,06 Prozent nahezu unverändert bei 2836,53 Punkten.