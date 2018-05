Aktien Europa: Schwacher Euro verhilft zu moderaten Gewinnen

Die meisten Börsen in Europa haben am Donnerstag moderat zugelegt. Die Sorge wegen steigender Renditen am US-Anleihemarkt rückten wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Der weiterhin schwache Euro stützte, denn er erleichtert Unternehmen den Export ausserhalb der Eurozone. Da das laut Jochen Stanzl von CMC Markets allerdings ein zweischneidiges Schwert ist, weil die steigenden Zinsen in der weltgrössten Volkswirtschaft schliesslich auch den Dollar hochtreiben und so den Euro drücken, kämen die Börsen nur mit Mühe vom Fleck.