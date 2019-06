Aktien Europa: Steigende Kurse dank Entspannungszeichen im Handelsstreit

Ob die damit verbundenen Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit gerechtfertigt sind, bleibt freilich offen. Anlagestratege Mark Haefele von der Schweizer Bank UBS, geht nur von einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent aus, dass die beiden führenden Wirtschaftsmächte auf dem G20-Gipfel Ende des Monats eine Vereinbarung präsentieren werden.

Der EuroStoxx 50 zog am Dienstag um 0,56 Prozent auf 3405,36 Punkte an. In Paris stieg der Cac 40 um 0,50 Prozent auf 5409,36 Punkte. Der britische FTSE 100 rückte um 0,46 Prozent auf 7409,80 Zähler vor.

Gefragt waren Rohstofftitel. Die Nachricht, dass die chinesischen Regionalregierungen mehr Spielraum für Investitionen in die Infrastruktur erhalten sollen, trieb die Eisenerzpreise an, was sich in Gewinne der Förderer übertrug. So gewannen BHP Billiton 1,9 Prozent.

Der Kapitalmarkttag des Luxusgüterherstellers Kering sorgte bei Analysten für Zuversicht. Besonders die Aussagen zur Digitalstrategie fanden Zustimmung. Goldman Sachs bekräftigte seine Kaufempfehlung. Die Papiere stiegen um 2,6 Prozent.

Bei Nokia kamen Aussagen des Unternehmenschefs zu neuen Aufträgen im Geschäft mit 5G-Netzwerken gut an. Die Aktien des finnischen Netzwerkausrüsters rückten um 2,2 Prozent vor.

Dagegen brach die Aktie des britischen Einzelhändlers Ted Baker um rund 25 Prozent ein. Eine Gewinnwarnung warf ein Schlaglicht auf die schwierige Situation der Branche in dem Land./mf/bek

(AWP)