Aktien Europa: Verhaltenes Geschäft - Bankaktien profitieren von Fusionsgerücht

Die europäischen Börsen haben am Freitag zaghafte Gewinne verzeichnet. Die Aussagen des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell am Nachmittag auf der internationalen Notenbankkonferenz in Jackson Hole haben das Zeug, für stärkere Kursausschläge zu sorgen. Daher bleibt abzuwarten, ob die Tendenz an den Börsen nachhaltig ist.