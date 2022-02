Aktien Europa: Verluste - ING und BBVA nach Zahlen unter Druck

Europas Börsen haben am Mittwoch wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Enttäuschende Zahlen aus dem US-Technologiebereich belasteten. Zudem herrschte Zurückhaltung vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der EZB-Sitzung am Nachmittag. Der EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,69 Prozent auf 4192,72 Punkte.