Aktien Europa: Verschnaufpause nach jüngster Gewinnserie

Die Anleger am europäischen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Rally einen Gang zurückgeschaltet. So bewegte sich der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone bis zum späten Donnerstagvormittag kaum und lag zuletzt 0,14 Prozent im Minus bei 3430,77 Punkten. Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie besser als befürchtete Stimmungsdaten aus China und der Eurozone hatten das Börsenbarometer am Mittwoch noch auf ein Halbjahreshoch getrieben.