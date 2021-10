Aktien Europa: Vorsichtige Stabilisierung - Technologiewerte gefragt

Europas Börsen haben sich am Mittwoch nach den Vortagesverlusten etwas erholt. Für stärkere Bewegungen fehlte aber der Schwung. Die anlaufende Berichtssaison hielt die Märkte ebenso in Zaum wie das anstehende Sitzungsprotokoll der US-Notenbank. Der EuroStoxx 50 gewann am Vormittag 0,64 Prozent auf 4081,54 Punkte.