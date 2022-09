Aktien Europa: Weiter herbe Verluste - Juli-Gewinne im Eurostoxx fast aufgezehrt

Vor den am Freitag erwarteten wegweisenden US-Arbeitsmarktdaten haben Europas Börsen ihre Talfahrt am Donnerstag mit weiteren kräftigen Verlusten fortgesetzt. So nährten schwache chinesische Konjunkturdaten und die rigide Corona-Politik des Landes die Konjunktursorgen der Anleger. Der EuroStoxx 50 fiel wieder unter 3500 Punkte. Sein deutlicher Gewinn im Juli von sieben Prozent ist nun fast dahin.