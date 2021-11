Aktien Europa: Weitere Höchststände - Starke Vodafone führen Telekomsektor an

Der Eurozonen-Leitindex befindet sich inzwischen in seiner siebten Gewinnwoche und hat in der vorweggenommenen Jahresendrally seitdem 9 Prozent gewonnen. Im laufenden Jahr können sich die Anleger derzeit gar über fast 24 Prozent Wertzuwachs freuen.

Der französische Cac 40 schreitet derweil wie der Frankfurter Dax auf Rekordniveau weiter voran. Der aktuelle Höhepunkt des Cac 40 wurde am Morgen bei 7158 Punkten erreicht - nach einem Jahresplus von 29 Prozent. Zuletzt lag er zehn Punkte darunter mit 0,3 Prozent im Plus. Der Schweizer SMI steuert auf seinen August-Rekord bei 12 573 Punkten zu. Der britische FTSE 100 trat dagegen bei 7349 Punkten auf der Stelle und verlor damit etwas weiter den Anschluss.

Weiter stark erholt zeigen sich europäische Telekomwerte. Nachdem der Stoxx Europe 600 Telekom in der Vorwoche seinen Abwärtstrend seit August geknackt hatte, schaffte er es nun zurück über die 200-Tage-Linie. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Zu verdanken hat er seine Gewinne am Dienstag vor allem den starken Aktien von Vodafone . Der britische Konzern erwartet nach guten Geschäften in den ersten sechs Monaten ein etwas besseres Jahresergebnis. Zudem erhöhte das Management die Prognose für den Mittelzufluss. Für die Vodafone-Aktien ging es um fast 6 Prozent nach oben.

Ebenfalls in London standen Diageo mit plus 2 Prozent hoch in der Gunst der Anleger. Der Spirituosenhersteller erwartet in den kommenden Jahren eine bessere Geschäftsentwicklung als noch vor der Corona-Pandemie.

Im Eurostoxx profitierten derweil Kering mit einem Plus von 2 Prozent von einer Kaufempfehlung von HSBC. Abseits der Leitindizes ging es für Aktien von Biomerieux , einem Spezialisten für den Bedarf der In-vitro-Diagnostik, nach einem Kaufvotum der Bank of America gar um 3 Prozent empor./ag/stw

(AWP)