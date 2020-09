Aktien Europa: Weitere Verluste - Anleger wenig erbaut von TV-Duell Trump-Biden

Die zwischenzeitliche Erholung an Europas Börsen scheint erst einmal vorbei zu sein: Der EuroStoxx 50 verlor am Mittwoch um die Mittagszeit 0,81 Prozent auf 3188,17 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an die Vortagsentwicklung nach einem starken Wochenstart an. Für den zu Ende gehenden September steuert er auf ein Minus von über zweieinhalb Prozent zu. Der französische Cac 40 sank zuletzt um 0,74 Prozent auf 4796,55 Punkte. Dagegen hielt sich der britische FTSE 100 mit einem Minus von 0,29 Prozent auf 5880,58 Zähler vergleichsweise gut.