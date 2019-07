Aktien Europa: Zahlen geben Kursen Schwung - Warten auf neuen britischen Premier

Eine Reihe gut aufgenommener Unternehmenszahlen hat Europas Börsen am Dienstag Schwung gegeben. Am späten Vormittag legte der EuroStoxx 50 um 0,77 Prozent auf 3516,86 Punkte zu. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an die moderaten Gewinne zum Wochenauftakt an. Für den Pariser Cac 40 ging es zuletzt um 0,45 Prozent auf 5592,05 Punkte hoch.