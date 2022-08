Aktien Europa: Zurückhaltung vor anstehender Rede des Fed-Präsidenten

Die Anleger an den europäischen Börsen sind am Freitag vorsichtig gewesen. Vor neuen Aussagen zum geldpolitischen Kurs der USA traten die Märkte mehr oder weniger auf der Stelle. Der EuroStoxx 50 verlor nach zeitweisen Gewinnen am späten Vormittag 0,17 Prozent auf 3668,30 Punkte. Ähnlich entwickelte sich der französische Cac 40 , der um 0,3 Prozent auf 6362,60 Punkte nachgab, während der britische FTSE 100 7477,95 Punkten auf der Stelle trat.