Aktien Europa: Zurückhaltung vor EZB-Entscheid sorgt erneut für leichte Verluste

An Europas Börsen herrscht bei Anlegern vor der mit grosser Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag Zurückhaltung. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 konnte seine Verluste im Verlauf etwas eindämmen und notierte am späten Vormittag mit 0,35 Prozent im Minus bei 3775,53 Punkten. Ähnlich hoch waren die Abschläge für den französischen Leitindex Cac 40 an der Pariser Börse und für den FTSE 100 in London.