Aktien Frankfurt: Anleger bleiben abwartend

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag ihr Pulver trocken gehalten. Für den Dax wurde nach zwei freundlichen Tagen der Treibstoff knapp. Auch von den US-Börsen scheint keiner zu kommen. Am Nachmittag lag der Leitindex prozentual unverändert bei 12 070,76 Punkten. Er behauptete sich so über der runden 12 000er Marke.