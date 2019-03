Aktien Frankfurt: Anleger bleiben in Deckung - Geldpolitik im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch ihr Pulver weiter trocken gehalten. Der Dax gab am Nachmittag leicht um 0,08 Prozent auf 11 611,73 Punkte nach, womit er seinen Kampf der vergangenen Tage um die Marke von 11 600 Zähler fortsetzte. Das Bild wurde etwas getrübt von Verlusten bei den im Dax gelisteten Aktien aus dem Autosektor. Ein wenig Unterstützung kam einen Tag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank von der Hoffnung auf eine weiterhin förderliche Geldpolitik.