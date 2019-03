Aktien Frankfurt: Anleger bleiben in der Deckung - Schaeffler bricht ein

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger weiterhin zurück. Dem Dax setzten am Mittwoch insbesondere hohe Verluste bei Autowerten zu - bis zum Mittag hielt sich das Börsenbarometer aber in der Sichtweite der Marke von 11 600 Zählern, um die es schon seit Freitag in einer engen Spanne pendelt. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex mit 11 595,80 Punkten 0,21 Prozent unter seinem Vortagesschluss.