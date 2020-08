Aktien Frankfurt: Anleger bleiben vor dem Wochenende lieber vorsichtig

Nach dem Rückschlag vom Vortag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Freitag Vorsicht walten lassen. Händler nannten den starken Eurokurs als Belastungsfaktor. Die Aussicht auf eine lange Phase mit extrem niedrigen US-Zinsen schwächte zuletzt den US-Dollar und stützte somit den Euro, der zuletzt bei 1,1917 Dollar gehandelt wurde. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs noch auf 1,1806 Dollar festgesetzt.