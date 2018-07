Aktien Frankfurt: Anleger freuen sich über Einigung im Asylstreit

Dennoch baute der deutsche Leitindex Dax nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus: Am Nachmittag stand er 1,14 Prozent höher bei 12 377,62 Punkten. Zu Wochenbeginn hatte er seine anfangs deutlichen Verluste bis zum Handelsende eingedämmt. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,81 Prozent auf 25 869,37 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,21 Prozent auf 2699,95 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,12 Prozent auf 3409,99 Punkte vor.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer, haben ihren erbitterten Asylstreit beigelegt und ein Auseinanderbrechen der Union vorerst abgewendet. Die Schwesterparteien wollen nun Transitzentren für bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen oder bei einer fehlenden Vereinbarung nach Österreich zurückgeschickt werden. Allerdings stehe die Zustimmung des Regierungspartners SPD für diese Vereinbarung ebenso aus wie die Österreichs, gab Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan zu bedenken.

Cutkovic erinnerte zudem daran, dass am Freitag erste amerikanische Sonderzölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden US-Dollar in Kraft treten sollen. China hat angekündigt, umgehend Vergeltung in ähnlicher Höhe zu üben. "Langsam sind die Konsequenzen des Handelsstreits auch in der realen Wirtschaft spürbar", kommentierte der Experte. Chinas Notenbankchef Yi Gang erklärte derweil in einem Interview, man werde dem seit Wochen anhaltenden Kursverfall der Landeswährung Yuan nicht tatenlos zusehen.

Im Dax waren die Anteilsscheine der Allianz mit fast drei Prozent Plus der Favorit der Anleger. Sie profitierten von der Ankündigung des Versicherungskonzerns, bis Ende September eigene Aktien für bis zu eine Milliarde Euro zurückzukaufen. Den vorigen Aktienrückkauf über zwei Milliarden Euro vom Jahresbeginn hatten die Münchener erst Anfang Mai abgeschlossen. Mit dem neuen Programm erhöhe die Allianz den Wert für die Aktionäre, lobte JPMorgan-Analyst Michael Huttner. Es zeige zudem, dass der Konzern nicht so sehr auf Akquisitionen abziele.

De Commerzbank-Aktien verteuerten sich dank Fortschritten beim Konzernumbau nach zuvor höheren Gewinnen nur noch um 0,34 Prozent. Die Sparte EMC, in dem das Geldhaus sein Geschäft mit Aktienderivaten und börsengehandelten Fonds (ETFs) bündelt, wird wie erwartet an die französische Grossbank Societe Generale verkauft. Einen Preis nannten die beiden Häuser nicht. Der Markt erwarte für die Commerzbank einen Erlös im dreistelligen Millionenbereich, kommentierte ein Börsianer. Indes äusserten sich die Schweizer Grossbank UBS und ihr US-Konkurrentv Morgan Stanley kritisch zu der Aktie.

Bei der Merck KGaA stand ein marktkonformes Kursplus von rund ein Prozent zu Buche. Der Pharma- und Chemiekonzern will sein schwächelndes Geschäft mit Spezialmaterialien in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs bringen. Analyst Peter Spengler von der DZ Bank erklärte, er habe das Strategie-Update der Darmstädter erst im weiteren Jahresverlauf erwartet.

Kion-Aktien legten als einer der besten MDax-Werte um 4,23 Prozent zu, nachdem der chinesische Grossaktionär Weichai eine Anteilsaufstockung an dem Gabelstaplerhersteller um zwei Prozentpunkte auf nunmehr 45 Prozent bekannt gegeben hatte. Im SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen verteuerten sich Grenke-Papiere um 3,28 Prozent. Sie profitierten davon, dass der IT-Leasing-Anbieter seine Jahresprognose für das Leasing-Neugeschäft anhob.

Ansonsten bewegten Analystenkommentare. Für Fielmann ging es um 2,09 Prozent auf 56,35 Euro bergab, nachdem die Privatbank Berenberg das Kursziel deutlich auf 57 Euro gesenkt hatte. Die Erwartungen spiegelten den anhaltenden Gegenwind für die Optikerkette nicht vollständig wider, schrieb Analyst Graham Renwick. Vor ihm hatten bereits einige andere Häuser mit erheblichen Kurszielkürzungen auf enttäuschende Halbjahreszahlen reagiert.

Beim Beleuchtungsspezialisten Osram monierte Renwicks Kollegin Charlotte Friedrichs die Risiken durch die Abhängigkeit von der Autobranche. Sie strich deshalb ihr Kaufvotum für die Titel, die um fast drei Prozent nachgaben. Dagegen war der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones dank einer neuen Kaufempfehlung des Analysehauses Kepler Cheuvreux mit fast sechs Prozent Plus einer der besten Werte im SDax.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,17 Prozent am Vortag auf 0,18 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,05 Prozent auf 141,45 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,06 Prozent auf 162,55 Punkte. Der Euro notierte bei 1,1652 Dollar. Am Montag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs für die Gemeinschaftswährung auf 1,1639 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8592 Euro gekostet./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

(AWP)