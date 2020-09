Aktien Frankfurt: Anleger gehen auf Tauchstation

Nach der Vortagesrally haben einige Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag Kursgewinne realisiert. Der Dax fiel am Nachmittag um 0,28 Prozent auf 12 834,86 Punkte. Mit einem Plus von mehr als drei Prozent hatte der deutsche Leitindex am Montag geschlossen. Der MDax der 60 mittelgrossen Börsentitel stieg am Dienstag um 0,05 Prozent auf 26 979,98 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,1 Prozent.