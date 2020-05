Aktien Frankfurt: Anleger gehen es nach Rally behutsam an

Die nach einem fulminanten Wochenauftakt zunächst vorsichtigen Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich bis zum Mittwochmittag doch wieder ein Stück weit aus der Deckung gewagt. Schwindende Hoffnungen auf einen schnellen Impfstoff in der Corona-Pandemie hatten zunächst auf die Stimmung gedrückt, bevor der Dax gegen Mittag ins Plus drehte und um zuletzt 0,43 Prozent auf 11 122,63 Punkte zulegte.