Aktien Frankfurt: Anleger halten sich bedeckt - Iran-Krise im Blick

Angesichts der sich zuspitzenden Lage im Nahen Osten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag weitere Risiken gescheut. Der Dax legte am grossen Verfallstag an den Terminbörsen - dem Hexensabbat - zwischenzeitlich zwar zu, für einen Sprung über das tags zuvor erreicht Jahreshoch von 12 438 Punkten reichte es aber nicht. Zuletzt fiel der deutsche Leitindex wieder um 0,07 Prozent auf 12 346,46 Punkte.