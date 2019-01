Aktien Frankfurt: Anleger hoffen weiter auf Lösung des Handelsstreits

Die Investoren an den Finanzmärkten haben am Dienstag den erhofften Durchbruch bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA schon mal ein Stück weit vorweggenommen. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 0,52 Prozent auf 10 803,98 Punkte. Der Index der mittelgrossen Werte MDax legte um 1,42 Prozent auf 22 487,68 Zähler zu.