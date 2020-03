Aktien Frankfurt: Anleger nutzen Erholung für Verkäufe

Der Sprung über die 10 000 Punkte im Dax währte am Mittwoch nur kurz. In der Spitze hatte der deutsche Leitindex bis auf gut 10 137 Punkte zugelegt und damit seinen starken Kurszuwachs vom Vortag ausgebaut. Nach langen Verhandlungen hatten sich das Weisse Haus und die Demokraten in Washington auf ein Konjunkturpaket geeinigt, das hatte die Kurse weiter angetrieben. Dann aber nutzten Anleger das wieder höhere Niveau für Verkäufe. Gegen Mittag sank der Dax um 2,35 Prozent auf 9472,59 Punkte.