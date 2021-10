Aktien Frankfurt: Anleger setzen auf starke Quartalsberichte und Prognosen

Der Dax hat am Dienstag die Gewinne vom Wochenbeginn fortgesetzt. Mehrere Unternehmen hatten sich am Morgen optimistisch zum weiteren Jahresverlauf geäussert. Das kam bei Anlegern gut an. Der deutsche Leitindex stieg am frühen Nachmittag um ein Prozent auf 15 751 Punkte. Er liess damit die Marke von 15 600 Punkten hinter sich, an der er zuletzt mehrfach gescheitert war.