Aktien Frankfurt: Anleger treten nach Vortagsrally auf die Bremse

Die mittelgrossen Werte schlugen sich am Dienstag etwas besser, wie der MDax mit einem fast ausgeglichenen Stand von 24 086,06 Punkten zeigte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx jedoch fiel um 0,59 Prozent auf 2894,67 Zähler.

Die zuletzt besser gewordene Grundstimmung an den Märkten hatte mehrere Gründe, darunter die Corona-Lockerungen, steigende Ölpreise, Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell oder aber die Hoffnung auf einen möglichen Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus. Entsprechende Aussagen des Biotechunternehmen Moderna hatten am Vorabend in New York die Kurse angetrieben.

Börsianer wiesen jedoch darauf hin, dass angesichts des Anstiegs nahe an das April-Hoch schon wieder eine Euphorie spürbar sei, die gewisse Gefahren mit sich bringe. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners warnte vor Illusionen, "denn es wird lange dauern, bis wir alle Folgen dieser Krise hinter uns lassen." Laut den Experten von Index-Radar bleiben die Risiken ausserhalb des jüngsten Schwankungskorridors hoch. "In der Vergangenheit stoppte eine Aufwärtsbewegung dann oft", so Charttechniker Andreas Büchler.

Auf Unternehmensseite holte der zuletzt ins Hintertreffen geratene Versicherungssektor im europäischen Branchenvergleich etwas auf, indem der Sektorindex einer der wenigen Gewinner war. Die Anteilsscheine der Allianz wurden mit einem Anstieg um 1,8 Prozent zum Dax-Spitzenreiter, während die Rally bei den am Vortag stark gestiegenen zyklischen Industriewerten zu Ende war. Talanx kletterten im SDax um 2,9 Prozent, hier half auch eine Kaufempfehlung der Investmentbank HSBC.

Unter den Werten, die gegen den Markt weiter stiegen, waren die Papiere von Thyssenkrupp , die nach ihrem Kurssprung vom Montag mit einem Anstieg um fünf Prozent erneut zu den Favoriten im MDax zählten. Der Industriekonzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss Pläne bekannt gegeben, wie er sich weiter gesund schrumpfen will. Die geplante Neuausrichtung wurde am Markt positiv gesehen.

Unter den Verlierern im MDax waren die Aktien von Hellofresh und Delivery Hero wegen Gewinnmitnahmen, wie es aus dem Handel hiess. Für den Kochboxen-Lieferanten Hellofresh ging es um 3,4 Prozent bergab, während die Papiere des Essenslieferdienstes um 1,5 Prozent fielen. Beide wurden zuletzt als Gewinner der Viruskrise gefeiert, nun scheint die Luft erst einmal raus zu sein.

Im SDax machten Dermapharm positiv von sich reden. Die Aktien schnellten um fast sechs Prozent in neue Rekordhöhen, nachdem das Arzneiunternehmen im ersten Quartal ein höher als erwartetes Wachstum vermeldete. Förderlich für die Stimmung waren auch Aussagen, dass die Corona-Pandemie in einzelnen Therapiegebieten zu verstärkter Nachfrage geführt habe.

Der Baumarktkonzern Hornbach kündigte an, dass er trotz der Corona-Krise mit einem starken ersten Quartal rechnet. Wie die Konzernholding am Vorabend nach Börsenschluss mitteilte, wurde die vorübergehende Schliessung einiger Filialen in den geöffneten Märkten und dem Onlineshop "mehr und mehr überkompensiert". Die Aktien der Holding rückten im SDax um 1,7 Prozent vor./tih/fba

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

(AWP)