Aktien Frankfurt: Anleger verlieren nach Erholungversuch rasch den Mut

Nach zunächst kräftigen Kursgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Montag im Verlauf in die Verlustzone gerutscht. In der Spitze war der Dax um 1,2 Prozent gestiegen, war dann aber an der Hürde um 11 850 Punkten gescheitert, wie Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar anmerkte. Der Käufermangel dauere an. Zuletzt fiel der Dax um 0,16 Prozent auf 11 675,37 Punkte.