Aktien Frankfurt: Anleger von Iran-Vergeltung nur vorübergehend beunruhigt

Ein iranischer Vergeltungsangriff gegen die USA hat dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nur noch einen vorübergehenden Dämpfer verpasst. In den Anfangsminuten war der Dax zwar um fast ein Prozent in Richtung der Marke von 13 000 Punkten gefallen, dann aber holte er auf und schaffte es zeitweise sogar klar ins Plus. Zuletzt pendelte er sich mit 13 234,10 Punkten in etwa auf Vortagsniveau ein. Dies entsprach einem Zugewinn von 0,05 Prozent.