Aktien Frankfurt: Anleger wagen sich vor dem Wochenende nicht aus der Deckung

Der Dax hat nach dem deutlichen Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 13 000 Punkten am Vortag einen Gang zurückgeschaltet. Der deutsche Leitindex gab bis zum Freitagmittag um 0,13 Prozent auf 13 097,78 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von knapp 1 Prozent an.