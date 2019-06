Aktien Frankfurt: Anleger warten nach Erholungsrally ab - Trump-Angriff belastet

Nach der jüngsten Erholungsrally und dem Ende eines sechswöchigen Abschwungs des Dax haben es die Anleger am Mittwoch wieder ruhiger angehen lassen. Der deutsche Leitindex sank bis zum Mittag um 0,41 Prozent auf 12 106,30 Punkte, nachdem er zuletzt in sechs Handelstagen zeitweise um über 5 Prozent angesprungen war. Ein neuer Angriff des US-Präsidenten Donald Trump im Handelskrieg gegen China erinnerte die Investoren wieder an die Risiken dieses Themas.