Aktien Frankfurt: Anleger in Wartestellung vor Powell-Auftritt

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell moderat nachgegeben. Der Dax sank gegen Mittag um 0,47 Prozent auf 12 377,69 Punkte, nachdem er in der Vorwoche noch den höchsten Stand seit fast einem Jahr erreicht hatte. Der MDax , der die Aktien mittelgrosser Unternehmen repräsentiert, verlor am Mittwoch 0,19 Prozent auf 25 773,24 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent abwärts.