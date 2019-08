Aktien Frankfurt: Anleger weiter positiv gestimmt

Der Dax ist am Freitag weiter kräftig gestiegen. Zuletzt verzeichnete der Leitindex ein Plus von 1,01 Prozent auf 11 957,95 Punkte. Nachdem er zum Wochenbeginn zunächst abgetaucht war, liegt er inzwischen mit fast drei Prozent im Plus. Im August ist aber bislang noch ein Minus von knapp zwei Prozent zu verzeichnen. Mit Blick auf die zurückliegenden Wochen sehen Chartanalysten aber die Möglichkeit, dass es durchaus weiter aufwärts gehen könnte. Der MDax , in dem mittelgrosse Unternehmen gebündelt sind, gewann am Freitag mit 25 768,65 Punkten gegen Mittag 1,49 Prozent dazu.