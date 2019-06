Aktien Frankfurt: Anleger werden vor Wochenende vorsichtig

Vor dem Wochenende haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder vorsichtiger agiert. Nach einer bislang weiteren starken Woche verlor der Dax bis zum Mittag 0,57 Prozent auf 12 099,70 Punkte. Nach der Kursrally der Vorwoche hatte er in den vergangenen drei Tagen nach Pfingsten ein weiteres Prozent zugelegt. Seine jüngste Stärke hatte der Aktienmarkt vor allem der Erwartung einer vielleicht nochmals lockereren Geldpolitik der Notenbanken verdankt.