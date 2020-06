Aktien Frankfurt: Anleger wittern nächste Kaufchance

Die Anleger sind am Montag nach dem etwas schwächeren Start am deutschen Aktienmarkt wieder in Stellung gegangen. Sie wittern die nächste Kaufchance. So notierte der Dax gegen Mittag nur noch 0,15 Prozent schwächer auf 12 828,10 Punkten, nachdem er zuvor bis auf unter 12 700 Zähler abgerutscht war.