Aktien Frankfurt: Anleger ziehen sich nach Kurssprung wieder zurück

Nach dem starken Wochenauftakt ist der Dax am Dienstag wieder etwas abgesackt. Einen leichten Anstieg auf 11 400 Punkte schaffte der deutsche Leitindex zunächst noch, dann ging ihm an der runden Marke die Luft aus. Am Nachmittag lag der Dax dann mit 0,41 Prozent im Minus bei 11 307,73 Punkten, nachdem sich auch an der Wall Street zunächst keine weitere Erholung abzeichnet.