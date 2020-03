Aktien Frankfurt: Auch weiteres Notpaket der EZB hilft Dax nicht auf die Beine

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag wie schon so oft in den vergangenen Wochen in sich zusammengefallen. Ein weiteres Notpaket der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Linderung der Folgen des neuartigen Coronavirus konnte die Marktteilnehmer nicht recht überzeugen. Der Dax gab zuletzt um ein Prozent auf 8358,51 Punkte nach.