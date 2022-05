Aktien Frankfurt: Auftaktschwung lässt etwas nach

Der Dax hat am Donnerstag im Verlauf etwas von seinem Schwung im frühen Handel eingebüsst. Beruhigende Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende in den USA hatten den deutschen Leitindex zunächst über 14 300 Punkte getrieben. Zuletzt gewann er beim Stand von 14 161 Punkten noch 1,36 Prozent. Das geopolitische Umfeld mache es den Investoren schwer, in den Euphorie-Modus zu wechseln, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect.